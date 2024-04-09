Михелия из Китая впервые за 15 лет зацвела в Сочи

Растение из Куньмыня в 2009 году в коллекцию дендрария передал Юрий Карпун.

Впервые за 15 лет растение зацвело — это позволило идентифицировать его вид, михелия чапская. Строением цветков и ароматом цветы похожи на магнолии, рядом цветут магнолии бруклинская «Желтая Птица», лилиецветная «Сьюзан» и Суланжа «Александрина Белая».

Найти растения можно в верхней части дендрария на второй дорожке от Курортного проспекта, напротив остановки «Цирк», сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

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