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Михелия из Китая впервые за 15 лет зацвела в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/miheliya-iz-kitaya-vpervye-za-15-let-zatsvela-v-sochi
Михелия из Китая впервые за 15 лет зацвела в Сочи
Фото t.me/npsochi_official

Растение из Куньмыня в 2009 году в коллекцию дендрария передал Юрий Карпун.

Впервые за 15 лет растение зацвело — это позволило идентифицировать его вид, михелия чапская. Строением цветков и ароматом цветы похожи на магнолии, рядом цветут магнолии бруклинская «Желтая Птица», лилиецветная «Сьюзан» и Суланжа «Александрина Белая».

Найти растения можно в верхней части дендрария на второй дорожке от Курортного проспекта, напротив остановки «Цирк», сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Читайте также: сезон цветения магнолии наступил в парке «Южные культуры» в Сочи.

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