Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом в Санкт-Петербурге

Советскому и российскому актеру и певцу, народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому стало плохо 27 ноября.

Артиста экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с инфарктом. Сейчас врачам удалось стабилизировать его состояние. Боярского перевели из реанимации в обычную палату отделения кардиологии.

Обширный инфаркт на КТ не подтвердили, однако небольшой инфаркт есть. Также наблюдаются нарушения сердечного ритма, пишет «78.ru».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте Михаил Боярский заявил о планах уйти со сцены. Артист признался, что устал от киносъемок и концертов, поэтому давно задумывается об отдыхе. Также Боярский сообщил, что на его состоянии сказались последствия перенесенного коронавируса.