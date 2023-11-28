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Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом в Санкт-Петербурге

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mihaila-boyarskogo-gospitalizirovali-s-infarktom-v-sankt-peterburge
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом в Санкт-Петербурге
Михаил Боярский. Фото vk.com/mihail_boyarsky

Советскому и российскому актеру и певцу, народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому стало плохо 27 ноября.

Артиста экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга с инфарктом. Сейчас врачам удалось стабилизировать его состояние. Боярского перевели из реанимации в обычную палату отделения кардиологии.

Обширный инфаркт на КТ не подтвердили, однако небольшой инфаркт есть. Также наблюдаются нарушения сердечного ритма, пишет «78.ru».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте Михаил Боярский заявил о планах уйти со сцены. Артист признался, что устал от киносъемок и концертов, поэтому давно задумывается об отдыхе. Также Боярский сообщил, что на его состоянии сказались последствия перенесенного коронавируса.

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