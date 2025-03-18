Михаила Астапова переизбрали на должность ректора КубГУ

Выборы ректора Кубанского государственного университета состоялась 18 марта.

Путем тайного голосования на эту должность подавляющим большинством голосов избрали Михаила Астапова, сообщает пресс-служба КубГУ в Telegram.

Астапов занимает пост ректора Кубанского государственного университета с ноября 2008 года.

Читайте также: торжественная церемония премии «Студент года» прошла в КубГУ в Краснодаре. В Кубанском государственном университете прошла торжественная церемония вручении премии «Студент года». Ее участниками стали молодые люди и девушки, которые смогли достичь заметных успехов по разным направлениям. Отбор претендентов проходил по 10 номинациям.

По словам ректора Кубанского госуниверситета Михаила Астапова, Каждый из студентов получил уникальный знак с порядковым номером, свидетельствующим о том, что они навсегда вошли в историю университета.

Премию решили провести в формате бала. Оригинальная программа и дресс-код создали особую атмосферу пышного торжества.

Подпишись, здесь всегда интересно.