Михаил Зарицкий: «синий флаг» получили 95 прибрежных территорий Кубани

В июле и августе врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий посетил с проверками Сочи, Анапу, Новороссийск, Геленджик, Темрюк и другие муниципалитеты.

«На Кубани развиваются и альтернативные виды отдыха, но самым популярным остается пляжный. Мы регулярно проверяем качество оказания услуг на Азово-Черноморском побережье. С мая сотрудники министерства больше 30 раз выезжали с инспекцией в муниципалитеты. Зафиксированные нарушения доводим до сведения руководителей территорий. Наша цель — привести пляжи к единому облику и комфорту по мировым стандартам», — сказал министр.

Особое внимание во время рейдов уделили размещению нестационарных торговых объектов: незаконные павильоны сносят, а с теми арендаторами, чьи точки расположены в неположенном месте, муниципалитету рекомендуют расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Как отметил врио министра курортов, недостатки пляжного сервиса или нелегальные строения могут испортить впечатление отдыхающим.

Так, в этом сезоне самую высокую оценку — «синий флаг» — получили 95 пляжей Кубани: там есть посты спасателей, медпункты, шезлонги, парковки, детские и спортивные площади, для людей с инвалидностью обустроена доступная среда, а аттракционы — вынесены в специально выделенную зону.

«В Краснодарском крае есть потенциал для того, чтобы продолжать повышать уровень услуг, предлагаемых туристам, и уверенно конкурировать на рынке курортного бизнеса. И мы движемся в этом направлении», — добавил Михаил Зарицкий.

Этим летом Кубань посетили почти 9 млн туристов и 4 млн экскурсантов, показатель вырос с прошлого года на 8%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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