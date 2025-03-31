Михаил Тимофеев: почти половина господдержки АПК идет на растениеводство

Гости программы «Детали» — заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев, заместитель главы Приморско-Ахтарского муниципального округа по сельскому хозяйству Алексей Русс.

На Кубани стартовала посевная кампания яровых культур. Аграрии уже приступили к севу сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и сои. В прошлом году кубанский урожай зерновых составил 13, 8 млн т. Аграрии планируют в этом году получить урожай как минимум не ниже. Все подробности посевной яровых культур в выпуске «Деталей».