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Михаил Тимофеев: почти половина господдержки АПК идет на растениеводство

Ссылка https://kuban24.tv/item/mihail-timofeev-pochti-polovina-gospodderzhki-apk-idet-na-rastenievodstvo
Михаил Тимофеев: почти половина господдержки АПК идет на растениеводство
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев, заместитель главы Приморско-Ахтарского муниципального округа по сельскому хозяйству Алексей Русс.

На Кубани стартовала посевная кампания яровых культур. Аграрии уже приступили к севу сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и сои. В прошлом году кубанский урожай зерновых составил 13, 8 млн т. Аграрии планируют в этом году получить урожай как минимум не ниже. Все подробности посевной яровых культур в выпуске «Деталей».

Автор: Игорь Щеткин

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