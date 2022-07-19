Михаил Мишустин: повышение минимальной оплаты труда увеличит зарплаты 4 млн россиян

Михаил Мишустин. Фото пресс-службы Президента РФ

Об этом политик заявил на очередном заседании правительства РФ. Он также говорил о дополнительных мерах поддержки россиян.

«Президент поручил выстроить быструю и целостную систему помощи семьям с детьми. И мы это реализуем. Сейчас все родители, которые оказались в трудной финансовой ситуации, могут претендовать на различную поддержку государства. Она предусмотрена для детей всех возрастов, а также для одиноких мам и пап, беременных женщин, которые испытывают материальные сложности», — рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер заявил о необходимости анализа действующих мер, работе над дополнительной помощью людям. Правительство проиндексировало социальные выплаты 50 млн граждан.

«Мы провели ускоренное повышение минимального размера оплаты труда, что позволит увеличить зарплаты свыше 4 млн граждан», — добавил Михаил Мишустин.

Он также сказал, что для стабильности рынка труда важно планировать подготовку кадров под запросы предприятий и улучшать инструменты трудовой мобильности для молодежи.

Президент Владимир Путин на выступлении ПМЭФ-2022 говорил о разработке дополнительных меры кардинального характера, которые поддержат семьи с детьми. Лидер страны также указал на настройку систем здравоохранения и образования под запросы граждан.

Директор по персоналу компании «Первый ОФД» Елена Булкина рассказала, что на рынке труда появляются новые вакансии. Помимо этого, оптимизируется производство и идет реорганизация компаний. В стране растет активность на рынке труда. В июне работодательская и соискательская активности выросли на 8% и 12% соответственно.

Среди действующих мер поддержки семей с детьми действуют маткапитал (на первого ребенка —524,5 тыс. рублей, на второго — 693 тыс. рублей), выплата при рождении ребенка в 20,4 тыс. рублей и ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 7,6 тыс. рублей. Кроме того, выдаются пособия на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, а также выплачиваются средства в размере 450 тыс. рублей на ипотеку многодетным семьям.

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