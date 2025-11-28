Михаил Лысенко: капремонт домов — важная составляющая качества жизни

Гости программы «Детали» — генеральный директор НКО «Фонд капремонта МКД» Михаил Лысенко, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Кореновского района Виктор Нейжмак.



В Краснодарском крае успешно завершили значительную часть запланированных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2025 год. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, выполнили 92% от общего объема работ, что положительно сказалось на условиях жизни порядка 60 тыс. жителей региона. Они получили обновленные крыши, отремонтированные внутридомовые инженерные системы, приведенные в порядок фасады и новые лифты.

Полностью завершить план капремонта удалось в 36 муниципалитетах. В остальных населенных пунктах, включая курортные города, работы находятся на финальной стадии.