Михаил Кумов: сельхозкооперация имеет важное значение для развития агросектора

Гости программы «Детали» — заместитель главы Кущевского района Михаил Кумов, член кооператива «Новый путь» Екатерина Осадченко, начальник производства предприятия «Кущевский мясокомбинат» Николай Кушнерик, менеджер отдела закупок предприятия «Кущевский мясокомбинат» Татьяна Кононенко, главный агроном ООО «Колхоз Заря» Евгений Берилов, предприниматель Дмитрий Рыбальченко.

Кущевский район — один из самых больших сельских районов Кубани. В 2024 году аграрии муниципалитета собрали 528,5 тыс. т зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Производство молока в районе составило 37,2 тыс. т, надои молока на одну фуражную корову — 9 тыс. л. Все это стало возможно благодаря мерам государственной поддержки, которые действуют в Краснодарском крае.