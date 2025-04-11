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Михаил Геращенко: нацпроекты уже стали основой для создания новой экономики

Ссылка https://kuban24.tv/item/mihail-gerashhenko-natsproekty-uzhe-stali-osnovoj-dlya-sozdaniya-novoj-ekonomiki
Михаил Геращенко: нацпроекты уже стали основой для создания новой экономики
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — замдиректора Департамента организации проектной деятельности администрации Краснодарского края Михаил Геращенко, директор Анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышов, начальник отдела реализации государственных программ министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Николай Нелюбин.

В 2025 году объем финансирования нацпроектов на Кубани составляет 64,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры, улучшение качества жизни и модернизацию экономики региона.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, средства необходимо использовать эффективно и в установленные сроки, так как национальные проекты дают шанс значительно улучшить экономику и жизненные условия населения.

Подробнее обо всем поговорили в «Деталях».

Автор: Юлия Сафронова

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