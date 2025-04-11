Михаил Геращенко: нацпроекты уже стали основой для создания новой экономики

Гости программы «Детали» — замдиректора Департамента организации проектной деятельности администрации Краснодарского края Михаил Геращенко, директор Анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышов, начальник отдела реализации государственных программ министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Николай Нелюбин.

В 2025 году объем финансирования нацпроектов на Кубани составляет 64,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на развитие социальной инфраструктуры, улучшение качества жизни и модернизацию экономики региона.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, средства необходимо использовать эффективно и в установленные сроки, так как национальные проекты дают шанс значительно улучшить экономику и жизненные условия населения.

Подробнее обо всем поговорили в «Деталях».