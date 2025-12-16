Михаил Гаврилов: наличие документации — важная бизнес-деталь

Гости программы «Детали» — руководитель бухгалтерской компании «Платформа успеха» Михаил Гаврилов, эксперт при комитете Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Мурат Дударев.



Более 120 предпринимателей из 5 районов Краснодарского края приняли участие в специальных бесплатных семинарах кубанского Центра «Мой бизнес». Темой обсуждения стало «Дробление бизнеса». Эксперты рассказали о признаках такой компании, какое наказание при этом грозит, а также о федеральном «антиотмывочном» законе и как минимизировать риски попасть под его контроль.

Серию семинаров организовали при поддержке департамента развития бизнеса региона в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В программе «Детали» рассказали, как легально разделить бизнес и работать в рамках закона.