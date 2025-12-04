Logo
Михаил Чебанов: есть виды осетровых, которые уже исчезают из Красной книги

Михаил Чебанов: есть виды осетровых, которые уже исчезают из Красной книги
Гости программы «Детали» — директор Центра сохранения генофонда осетровых рыб «Кубаньбиоресурсы» министерства природных ресурсов Краснодарского края Михаил Чебанов, заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук.

Пять видов разновозрастных особей осетровых рыб — суммарно более 400 тыс. — выпустили специалисты «Кубаньбиоресурсы» в 2025 году. Это единственная организация, которая, кроме основной задачи — сохранения генофонда всех краснокнижных видов осетровых рыб Краснодарского края, осуществляет выпуск разноразмерных и разновозрастных особей в наиболее пригодные для каждой группы рыб участки реки. Работу по восстановлению и популяции осетровых обсудили в «Деталях».

