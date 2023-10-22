МИД: с начала года от гражданства РФ отказались 4,4 тыс. человек

При этом за рубежом в гражданство приняты 15,1 тыс. человек.

«Что касается прекращения российского гражданства, то в 2023 году выйти из него изъявили желание 4,4 тыс. человек. Это сопоставимо с данными прошлого года: по итогам 2022 года – 4,3 тыс. человек», — заявил директор консульского департамента МИД Алексей Климов в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что за первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тыс. человек.

«Большинство из них — 12,5 тыс. — дети, рожденные в смешанных браках. Для сравнения: в 2022 году эти показатели составили 23,5 тыс. и 13,6 тыс. человек, соответственно», — рассказал», — добавил Климов.

Всего в 2022 году российское гражданство получили 691 тыс. человек. Это на 6,4% меньше, чем в 2021 году (735 тыс.).

По данным МВД, чаще всего гражданство РФ получали граждане Украины. На них пришлось 43% от общего количества соответствующих решений — почти 297 тыс. На втором месте — граждане Таджикистана с показателем 174 тыс. Далее следуют Армения (45 тыс.), Казахстан (42 тыс.), Узбекистан (27 тыс.) и Азербайджан (23 тыс.).

С февраля по декабрь прошлого года в Россию прибыли 5 млн беженцев с Украины, сообщает РБК.

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