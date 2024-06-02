Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры открылся в Адыгее

Фестиваль собрал конкурсантов из 18 регионов России и коллективы Краснодарского края. Мероприятие приурочили к Году семьи.

В церемонии принял участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, депутаты, атаманы и казаки Майкопского казачьего отдела, представители казачьих школ, Союза казачьей молодежи Кубани и духовенство.

«Важную роль в популяризации духовного наследия казачества играет Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры, который снова собрал в Адыгее таланты из разных уголков нашей необъятной Родины. Впервые его провели в 1992 году. Спустя годы фестиваль приобрел статус межрегионального. Конкурс всегда является ярким и запоминающимся праздником казачьей культуры. Он объединяет творческих людей разных возрастов. Ежегодно мероприятие становится все красочнее и лучше, а уже второй год подряд в нем принимают участие наши братья из новых регионов России», — рассказал заместитель главы Кубани.

В ходе фестивальных мероприятий участники посетят живописные места Адыгеи, выставку изобразительного искусства, а также проведут «Хоровод дружбы» в Майкопе. Кроме того, будет работать казачья станица с выставками подворий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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