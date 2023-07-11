Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ» стартует 18 июля в Крымском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhregionalnaya-poiskovaya-ekspeditsiya-bitva-za-kavkaz-startuet-18-iyulya-v-krymskom-rajone
Межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ» стартует 18 июля в Крымском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В экспедиции примут участие более 100 поисковиков, сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«Цель мероприятия — выявить неизвестные воинские захоронения, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковые работы проведут на территории Крымского и Абинского районов. В том числе на месте кровопролитных боев по прорыву «Голубой линии», — рассказал Власов.

Экспедиция продлится с 18 по 24 июля. В завершение на воинском мемориале захоронят останки 38 советских воинов, обнаруженных за год на территории Крымского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: активисты организации «Штаб патриот» совершили экспедицию в станицу Зассовскую.

Статьи
7 лайфхаков для уборки дома
7 лайфхаков для уборки дома
Кардиолог посоветовала, как убрать наслоения на стенках сосудов и предотвратить инфаркт
Кардиолог посоветовала, как убрать наслоения на стенках сосудов и предотвратить инфаркт
Топ-5 мест, куда стоит съездить в Геленджике
Топ-5 мест, куда стоит съездить в Геленджике
Правила безопасной езды на электросамокате
Правила безопасной езды на электросамокате
Диетолог рассказал, сколько мяса нужно есть пенсионерам
Диетолог рассказал, сколько мяса нужно есть пенсионерам
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях