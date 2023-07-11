Межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ» стартует 18 июля в Крымском районе

В экспедиции примут участие более 100 поисковиков, сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

«Цель мероприятия — выявить неизвестные воинские захоронения, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковые работы проведут на территории Крымского и Абинского районов. В том числе на месте кровопролитных боев по прорыву «Голубой линии», — рассказал Власов.

Экспедиция продлится с 18 по 24 июля. В завершение на воинском мемориале захоронят останки 38 советских воинов, обнаруженных за год на территории Крымского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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