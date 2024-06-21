Международный форум строительных компаний «Движение» стартовал в Сочи

Главная цель форума ― развитие отрасли в России и странах СНГ. Для участников организовали масштабные обучающие и деловые программы.

Форум собрал девелоперские компании, риелторов, архитекторов, бизнес-тренеров и известных спикеров. Всего более 6 тыс. человек. В этом году форум отмечает круглую дату ― пять лет. Организаторы сделали программу насыщенной и полезной для всех.

«Открытие, которое прошло в этом году, вообще для отрасли имеет ключевое значение, так как существуют отраслевые события, на которых заключаются сделки, знакомятся люди. Все мировые события в отрасли строительства были до этого за пределами России», ― отмечает основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин.

Здесь создали несколько кластеров. Для девелоперов подготовили образовательную и деловую части. Новые знания получат в секциях по маркетингу, продажам, управлению компаниями и архитектуре. На пленарной сессии говорили о том, как развитие отрасли поможет увеличить демографию страны. Для этого действует сразу несколько мер господдержки.

«Много программ. К тому же по поручению президента с 1 июля меняются подходы к семейной ипотеке. Все меры господдержки с точки зрения ипотеки будут направлены на создание семьи, рождение детей», ― подчеркивает заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

На форуме собрались более 2 тыс. риелторов. Для них проходят лекции, мастер-классы, своим опытом делятся специалисты успешных компаний.

«Для тех, кто на форуме недвижимости хочет провести время в движении, организовали Экспо. Это место встречи девелоперов, крупных производители стройматериалов, а также IT-разработчиков. Здесь можно найти и новых партнеров, например, из Китая. Они представили пропускную систему, работающую по распознаванию лица, или достаточно приложить экран смартфона, чтобы дверь открылась. Также здесь есть робот, который доставляет посылки и грузы в офисе. Он может двигаться между этажами, а также объезжать преграды», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

На форуме вручат уникальную премию. Это не только признание российских девелоперов, но и возможность выйти на зарубежные рынки. В следующем году на международном саммите «Движение» состоится Евразийский этап премии.

Читайте также: цифровые технологии обсудили на Форуме кубанской журналистики в Сочи.