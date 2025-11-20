Между Сочи и Донецком запустили новый автобусный маршрут

Автобусы начали ездить в столицу Донецкой Народной Республики из Сочи.

Рейсы по маршруту аэропорт Сочи — автостанция «Южный» планируют выполнять ежедневно. Автобус из Сочи отправляется в 15:00. Прибывает в Донецк на следующий день в 06:00.

В обратном направлении автобус также отправляется в 15:00 и прибывает в Сочи в 6:00.

«Промежуточные остановки по маршруту не предусмотрены», — сообщает пресс-служба ФБУ «Росавтотранс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», между Сочи и Луганской Народной Республикой запустили автобусные маршруты. Автобусы ходят в Стаханов. Промежуточные остановки — Алчевск, Луганск, Краснодон и Свердловск.

