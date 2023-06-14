Месячная норма осадков выпала за вечер в Горячем Ключе
Общество
14.06.2023 22:03
Залповый ливень прошел в городе вечером 14 июня. За 2 часа выпало около 30 мм осадков.
Об этом рассказал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в соцсетях.
«Есть подтопленные придомовые территории. Поручил задействовать все резервы для откачки воды, где это возможно. Привлекаем и средства спасотряда, и пожарной охраны, и Водоканала, и ЦРЭС, чтобы своевременно ликвидировать последствия», — написал Белопольский в Telegram.
Читайте также: непогода на Кубани — от сильных дождей пострадали несколько городов и районов.