Месячная норма осадков выпала за вечер в Горячем Ключе

Залповый ливень прошел в городе вечером 14 июня. За 2 часа выпало около 30 мм осадков.

Об этом рассказал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в соцсетях.

«Есть подтопленные придомовые территории. Поручил задействовать все резервы для откачки воды, где это возможно. Привлекаем и средства спасотряда, и пожарной охраны, и Водоканала, и ЦРЭС, чтобы своевременно ликвидировать последствия», — написал Белопольский в Telegram.

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