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Места для запуска фейерверков определили в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mesta-dlya-zapuska-fejerverkov-opredelili-v-gelendzhike
Места для запуска фейерверков определили в Геленджике
Фото picjumbo_com, pixabay.com

Администрация города отказалась от проведения массовых мероприятий и праздничного фейерверка, но для желающих посмотреть на салют специалисты определили разрешенные безопасные места.

В них можно будет использовать пиротехнику с 30 декабря по 14 января.

В Геленджике запускать фейерверки можно в прибрежной зоне в районе детского лагеря «Нива», улицы Курзальной и гостиницы «Чайка». В селе Пшада специальное место находится на улице Советской, в районе сельского Дома культуры. В селе Береговое — на центральной площади на улице Мира. В селе Криница пиротехнику можно использовать в прибрежной зоне, в хуторе Бетта — на центральной набережной, в районе улицы Подгорной.

В селе Михайловский Перевал место для запуска фейерверков находится в районе местного клуба, в хуторе Широкая Пшадская Щель — на улице Широкопшадской. В селе Архипо-Осиповка салюты можно запускать в прибрежной зоне в районе пляжа, в селе Дивноморское — в прибрежной зоне в районе набережной, а в селе Кабардинка — на центральной площади набережной, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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