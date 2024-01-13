Места для Крещенских купаний оборудуют на пляжах в Сочи

Самые массовые места для купаний на курорте — это пляжи «Маяк» в центре Сочи и «Чайка» в Адлере.

Глава города-курорта Алексей Копайгородский на заседании оргкомитета поручил обеспечить безопасность желающих совершить омовение.

«Оборудуем места для Крещенских купаний для сочинцев и гостей нашего города на пляжных территориях. С учетом погодных условий организуем точки обогрева, позаботимся и об освещении в ночное время. На оборудованных пляжах обязательно должны дежурить спасатели и медики. Общественный порядок – задача правоохранителей и казачества», — написал мэр Сочи в своем Telegram.

Глава города также добавил, что в случае ухудшения погоды доступ на побережье ограничат. Во всех храмах Сочи состоятся праздничные богослужения.

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