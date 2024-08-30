Мест нет: насколько заранее надо покупать билеты на вокзалах Краснодарского края

С января Краснодарский край посетили более 8 млн туристов. В преддверии нового учебного года путешественникам сейчас особенно тяжело уехать домой.

К примеру, на железнодорожном вокзале Новороссийска так много людей, что таксисты перекрыли единственную полосу для движения и заняли подъезд к автобусной остановке. Троллейбус не может протолкнуться через машины.

В Адлере аналогичная ситуация: обочина перед вокзалом забита пассажирскими машинами, а автобусы вынуждены останавливаться прямо на дороге. И так сейчас на всех крупных вокзалах края. У этого две причины: конец курортного сезона и начало учебного года.

«Сейчас на вокзале много людей, в течение часа сюда прибудет сразу три поезда. В зале ожидания почти нет свободных мест. Большая очередь в кассу. Перед тем, как купить билет, нужно получить талон и подождать около 20 минут», — сообщает корреспондент Майкл Шнырев.

Как рассказали путешественники, билеты лучше покупать сильно заранее.

«Ездили на поезде в Санкт-Петербург. Как только билеты появились, за 90 дней сразу начали брать. Потому что в сезон билеты просто нереально взять», — делится турист Георгий.

«Мы только что приехали из Санкт-Петербурга в Краснодар, чтобы затем немножко отдохнуть в Сочи. Билеты покупали за три месяца. Тогда они были, все хорошо сложилось», — рассказывают туристы Елизавета и Павел.

Чтобы проверить, можно ли сегодня купить билет из краевой столицы на поезд до Москвы, журналисты обратились в кассу вокзала. Оказалось, что остались места только в вагоне СВ. Их цена — 34,3 тыс. рублей. На завтрашние рейсы аналогичная ситуация.

При этом из Краснодара в Санкт-Петербург билетов сейчас вообще нет. Ситуация с менее крупными городами страны проще: места в плацкартном вагоне есть, но их количество ограничено. И стоят билеты от 2,7 тыс. рублей.