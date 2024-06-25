Меры безопасности: профилактика несчастных случаев с детьми на летних каникулах

С начала года в Краснодарском крае утонули девять детей. В МЧС обращают внимание, что несчастных случаев было бы меньше, если родители будут ответственно относиться к своим обязанностям. Важно не только научить ребенка плавать, но и следить за его поведением на воде каждую минуту.

По статистике, наиболее серьезной группой риска являются дети в возрасте от 8 до 10 лет и юноши от 14 до 18. Однако если ребенок не относится к их числу, это не говорит о его полной безопасности. Главное условие безопасности на воде ― купаться в сопровождении взрослых. Дети должны твердо усвоить следующие правила: нельзя, даже играючи, топить своих друзей или прятаться под водой; не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах; не стоит звать на помощь в шутку, поскольку в следующий раз уже никто всерьез не воспримет эти слова.

Еще одна угроза для детей ― это огонь. Родители должны объяснить, что даже маленькая искра может привести к большой беде в любом месте: дома, на улице или в лесу. Ребенок должен знать, по какому номеру звонить в случае пожара, а также свод правил.

Также детям нельзя ходить в лес без взрослых, лазать по упавшим деревьям и играть в прятки. Ребенку следует объяснить, что если он заблудится, нельзя поддаваться панике ― нужно оставаться на месте и громко кричать, чтобы его услышали. Еще один совет ― одевать детей всегда в яркую одежду, так их легче будет найти.

Одна из опасностей для ребенка ― открытое окно. Чаще всего дети самостоятельно забираются на подоконник, опираются на москитную сетку и выпадают. Чтобы избежать этого, не стоит оставлять маленьких детей без присмотра. Нужно установить блокираторы и не ставить мебель рядом с окнами.

Главное условие правил поведения детей на улице ― отказываться от общения с незнакомцами. Ребенок должен знать номер телефона родителей, а им важно интересоваться, где он сейчас находится, что делает, куда, с кем и насколько уходит. В этом помогает специальное приложение, позволяющее следить за местоположением ребенка.

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