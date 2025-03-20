Мэрия Сочи будет профессионально ловить пляжных лохотронщиков

Сотрудники департамента курортов, туризма и потребсферы, полиции и администрации Центрального района Сочи выявили 4 факта навязывания экскурсий на маломерных судах.

Специалисты составили протоколы и направили их для рассмотрения и принятия решения в административную комиссию внутригородского района.

Всего за 2024 год на курорте выявили 28 подобных случаев, правонарушителей привлекли к административной ответственности за приставание к прохожим и нарушение общественного порядка. Работу будут проводить на постоянной основе, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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