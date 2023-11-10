Мэрия Краснодара: чтобы обеспечить всех учеников, нужно новых 70 школ

Сейчас в школах краевого центра обучаются 197 тыс. человек, норматив в существующих школах при этом — 97 тыс. человек.

«Если мы хотим учиться в одну смену, то нам нужно еще порядка 100 тыс. мест. Максимальная загрузка — школы на 1,5 человек, поэтому нужно еще около 70 зданий. Цифра, конечно, грандиозная, но если мы каждый год будем сдавать по 11–12 школ, то мы подберемся к этой ней очень быстро», — заявил директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев.

На каждую школу на 1,5 тыс. мест требуется еще около 100 преподавателей. Всего в краевом центре сейчас работают около 7 тыс. человек, продолжил Звягинцев.

«Мы тесно взаимодействуем с нашими вузами и колледжами, которые выпускают будущих педагогов. Но того количества, которое выпускается, не хватает, потому что, помимо нас, ведется строительство и школ в районах нашего края. Нехватка в кадрах — около 10% или 700 человек», — цитирует Александра Звягинцева «РБК Краснодар».

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