Мэрия Анапы увеличила иск к владельцам танкеров до 670 млн рублей

Об увеличении исковых требований почти до 670 млн рублей по спору о крушении танкеров у Керченского пролива с их судовладельцами стало известно 13 ноября.

Ходатайство заявила администрация Анапы в ходе заседания Арбитражного суда Краснодарского края.

«Ходатайство: указываете сумму 669 млн 197 тыс. 977 рублей 32 копейки, не дополняя требования иными контрактами», — огласила ходатайство судья.

В судебном заседании объявили перерыв до 27 ноября для уточнения истцом требований в части приведения в порядок документов, имеющих отношение к ранее заявленным контрактам по ликвидации последствий ЧС.

Представители страховых компаний ООО «Абсолют страхование» и САО «ВСК» приобщили к материалам дела свои письменные позиции.

В частности, САО «ВСК» сочло нецелесообразным включение в исковые требования для компенсации НДС по исполненным контрактам по ликвидации ЧС, контрактов, заключенных иными юрлицами, нежели сама мэрия Анапы. Компания также считает необоснованным закупку спецтехники с учетом возможности ее дальнейшего использования в иных целях, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», суд решил взыскать 49,5 млрд рублей с владельца и фрахтователя «Волгонефти-212». Также взыскали 35,5 млрд рублейкомпенсации с владельца танкера «Волгонефть-239». Таким образом, суд поддержал в полном объеме исковые требования Росприроднадзора о взыскании ущерба экологии на общую сумму почти 85 млрд рублей.

Суд также арестовал активы владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212». В сентябре стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство владельца танкера «Волгонефть-239» о привлечении к гражданскому спору страховой компании ООО «Абсолют страхование».

