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Мэр Сочи: по итогам года турпоток превысит 7,2 млн человек

Общество
28.10.2022 18:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-sochi-po-itogam-goda-turpotok-prevysit-7-2-mln-chelovek
Мэр Сочи: по итогам года турпоток превысит 7,2 млн человек
Фото пресс-службы мэрии Сочи

По сравнению с 2021 годом он вырастет на 4,5%. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

На курорте работает более 2,6 тыс. средств размещения с 88 тыс. номеров, 60 санаториев и пансионатов и крупные сетевые отели, отметил мэр.

«Сегодня Сочи — это главный Черноморский курорт России, и перед нами стояла непростая задача показать туристу высокие стандарты сервиса и гостеприимства. Я уверен, что мы с этим справились. Только за высокий сезон на курорте отдохнули порядка 4,5 млн человек. Всего же, по нашей оценке, в 2022 году турпоток в Сочи превысит 7,2 млн отдыхающих с ростом на 4,5% к прошлогоднему уровню», — сказал Копайгородский.

В 2022 году выросло количество пятизведочных отелей — до 28, четырехзвездочных стало больше 100. По системе «все включено» в этом сезоне работают 18 отелей.

«В этом году мы увеличили число пеших экологических маршрутов. Проведена модернизация знаковых для Сочи туристических объектов показа Сочинского национального парка — Орлиные скалы, Агурские водопады, экотропы Ажег и другие. Сейчас идет активная подготовка к предстоящему горнолыжному сезону, и я уверен, что с этой задачей мы справимся», — цитирует мэра «Интерфакс«.

Читайте также: на горнолыжных курортах Сочи подготовят новинки к зимнему сезону.

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