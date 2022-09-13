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Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил Краснодарский край с юбилеем

Общество
13.09.2022 17:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-sochi-aleksej-kopajgorodskij-pozdravil-krasnodarskij-kraj-s-yubileem
Видео канала «Кубань 24»

В девятичасовом праздничном марафоне региональных телеканалов значительная часть была посвящена Сочи.

Эстафету вещания в прямом эфире подхватили Дмитрий Фоменко и Наталья Гончарова — это ведущие программы «Вести Сочи». Их блок был посвящен спорту, ведь город — единственный в крае, который может похвастать званием олимпийской столицы. Именно об этом говорили и ведущие, и гости. На связь со студией вышли Владислав Третьяк, Александр Карелин, Татьяна Навка, Ирина Караваева и другие заслуженные спортсмены. В прямом эфире поздравил край с днем рождения и мэр города.

«Сегодня каждый житель вносит огромную лепту в процветание нашего Краснодарского края. И вместе мы — сила! Надо друг другу помогать!» — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Студию в олимпийской столице развернули прямо в морском порту. Чтобы красоту города Сочи могли увидеть в прямом эфире все жители Краснодарского края.

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