Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил Краснодарский край с юбилеем
В девятичасовом праздничном марафоне региональных телеканалов значительная часть была посвящена Сочи.
Эстафету вещания в прямом эфире подхватили Дмитрий Фоменко и Наталья Гончарова — это ведущие программы «Вести Сочи». Их блок был посвящен спорту, ведь город — единственный в крае, который может похвастать званием олимпийской столицы. Именно об этом говорили и ведущие, и гости. На связь со студией вышли Владислав Третьяк, Александр Карелин, Татьяна Навка, Ирина Караваева и другие заслуженные спортсмены. В прямом эфире поздравил край с днем рождения и мэр города.
«Сегодня каждый житель вносит огромную лепту в процветание нашего Краснодарского края. И вместе мы — сила! Надо друг другу помогать!» — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.
Студию в олимпийской столице развернули прямо в морском порту. Чтобы красоту города Сочи могли увидеть в прямом эфире все жители Краснодарского края.
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