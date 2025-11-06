Мэр Новороссийска рассказал о ходе реставрации мемориала «Малая Земля»

Реставрационные работы на мемориале «Малая Земля» начались в ноябре 2024 года. Завершить реставрацию планируют до конца 2026 года.

О том, как продвигаются работы, 6 ноября рассказал глава города-героя Андрей Кравченко.

«Понимаю, что проводимые работы вызывают беспокойство, ведь для каждого из нас это важная часть города-героя, которая имеет особое значение в истории Великой Отечественной войны. Наша общая задача — сохранить эту память и передать ее будущим поколениям, а для этого необходимо приложить максимум усилий, чтобы поддерживать мемориал в достойном виде», — отметил Кравченко.

Он напомнил, что мемориальный комплекс находится в ведении Новороссийского исторического музея-заповедника и носит статус объекта культурного наследия федерального значения.

К 80-летию Великой Победы восстановили памятник «Стела», но еще предстоит реставрация надписей, установка систем подсветки и восстановление озеленения.

На выставке оружия и боевой техники провели демонтажные работы внутреннего и внешнего ограждения, бордюров и кассы. Уже подготовили основание из инертных материалов для укладки асфальта и установили новый бордюрный камень.

В галерее боевой славы частично демонтированы плиты покрытия. Специалисты ведут электротехнические работы внутри помещения. В планах — укрепление каркаса памятника, а также очистка от коррозии и укрепление скульптуры «Десантники».

Кравченко также напомнил, что мемориал находится на одной территории с объектом археологического наследия «Суджук-Кале». Это турецкая крепость возрастом более 300 лет.

«Для того, чтобы не нанести ему ущерб, в местах, где будут проходить инженерные коммуникации, проводятся археологические спасательные работы. На исторической территории обнаружены различные артефакты 18-19 веков», — написал Кравченко в Telegram.

