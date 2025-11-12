Мэр Новороссийска прокомментировал ситуацию с аварийным общежитием

Речь идет о МДК на проспекте Дзержинского, 162, который ранее был общежитием, а после перешел в собственность жильцов.

Жильцы бывшего общежития жалуются на непригодные для жизни условия.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко и руководитель следственного отдела по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Максим Переверзев 11 ноября встретились с жильцами.

«Жители жалуются на неудовлетворительное состояние общего имущества и бездействие управляющей компании. По обращениям заявителей управлением городского хозяйства были проведены контрольные мероприятия в отношении УК, руководству выданы предписания об устранении нарушений обязательных требований. Сложившаяся ситуация вокруг дома непростая, ее решение однозначно требует комплексного подхода и межведомственного взаимодействия», — написал Кравченко в Telegram.

Ранее прокуратура Краснодарского края провела проверку и установила, что управляющая организация устранилась от выполнения обязанностей по надлежащему содержанию общего имущества этого дома. Кроме того, муниципалитет также не принял весь комплекс мер по осуществлению государственного жилищного контроля по понуждению УК к выполнению обязанностей надлежащим образом.

В связи с выявленными нарушениями в адрес главы администрации Новороссийска внесли представление, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле жители аварийного общежития на улице Дзержинского, 162 опубликовали в соцсетях видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Они рассказали о непригодных для жизни условиях — по их словам, здание постепенно разрушается из-за износа коммуникационных систем. Постоянная сырость в подвале и прорывы трубопроводов привели к появлению трещин и грибка на стенах. Жители просили признать здание аварийным.

По данному факту следственные органы СК по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о халатности.

Подпишись, здесь всегда интересно.