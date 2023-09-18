Мэр Новороссийска призвал земляков записываться в космонавты

Мужчины и женщины в возрасте до 35 лет до 30 октября могут подать заявку на участие в отборе кандидатов в космонавты. Для участие в конкурсе необходимо иметь высшее научное, инженерное или летное образование, а также хорошую физическую форму.

С подробными условиями отбора в космонавты можно ознакомиться на сайте Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

«Сегодня у каждого новороссийца, который мечтал в детстве стать космонавтом, есть такая уникальная возможность», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Он добавил, что готов оказать всю необходимую помощь новороссийцам, которые захотят стать космонавтами.

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