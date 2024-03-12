Мэр Новороссийска 13 марта в прямом эфире отчитается о своей работе в 2023 году

Внеочередное заседание городской Думы VII созыва пройдет 13 марта в 11:00.

На нем глава города Андрей Кравченко представит отчет о работе администрации за 2023 год. Заседание можно будет посмотреть в прямом эфире.

Трансляция начнется в 10:50 во «ВКонтакте», на Rutube-канале «Новороссийское телевидение» и на телеканале «Новороссийск», сообщает Андрей Кравченко в Telegram.

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