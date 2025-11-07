Мэр Краснодара: уличное освещение — основа безопасности и комфорта горожан

Анализ уличного освещения провели в Краснодаре. Такое поручение коллегам ранее давал глава города Евгений Наумов.

Специалисты проанализировали десятки участков улиц, в том числе на Герцена, Тургенева, Севастопольской, Рашпилевской, Дальней, Каляева и других. Акцент был сделан на территории у социальных объектов — школ, детсадов, поликлиник, муниципальных спортзалов.

«Уличное освещение — основа безопасности и комфорта горожан. Работу по повышению уровня освещенности городских улиц необходимо детально планировать», — сказал Наумов.

Один из вариантов повысить освещенность улиц там, где это необходимо, — установить дополнительные торшеры. Это поможет лучше освещать одновременно дорогу и тротуар.

«Исходя из картографического анализа, ориентировочная суммарная протяженность улиц, участков, проездов, переулков, а также внутриквартальных территорий, которые необходимо модернизировать, составляет 162 км», — отметил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Олег Шишковский.

Речь идет не только о дорожной сети, но и прилегающих к ней территориях. Однако не везде это можно осуществить, поэтому специалисты будут искать индивидуальные решения. Евгений Наумов отметил, что в первую очередь фонари должны зажечься возле социальных и досуговых объектов, вдоль тротуаров и на территориях, где проживают многодетные семьи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с начала года построили 17,6 км сетей освещения.

