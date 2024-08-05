Мэр Краснодара рассказал о строительстве трамвайной ветки на севере города

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал о том, что в мае 2025 года» один из застройщиков планирует завершить проектирование трамвайной ветки в микрорайон Россинского.

Речь идет о проектировании трамвайной ветки от улицы Петра Метальникова до улицы Семигорской. По словам мэра краевой столицы, работу по проектированию новой трамвайной ветки уже начали.

«Завершить проектные работы обещают в конце мая будущего года. Хорошая инициатива, мы ее поддерживаем, это развитие самого перспективного общественного транспорта в нашем городе», — сказал Наумов.

О том, что строительная компания планирует построить новую трамвайную ветку протяженностью 9 км от улицы Московской по 2-ой Ямальской стало известно еще в июне.

Предварительно, реализация проекта обойдется в 8 млрд рублей. Его профинансируют частные инвестиции застройщиков с возможным участием мэрии Краснодара. К строительству трамвайных путей на севере города могут приступить уже в 2026 году, пишет «РБК-Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ближайшие годы в новых микрорайонах Краснодара в районе улицы Россинского может появиться трамвайная ветка. В районе улицы Россинского хотят организовать транспортный коридор, где предусмотрят место и для трамвая.