Мэр Краснодара поздравил офицеров и курсантов училища имени Штеменко с наступающим Днем защитника Отечества
На торжественном мероприятии курсантам и личному составу училища вручили награды и ценные подарки.
«Наши курсанты — будущее армии, будущее России. Это училище было и остается уникальным в стране. Горжусь, что оно находится именно в Краснодаре. Ценю участие училища в городских мероприятиях, в патриотическом воспитании детей и молодежи. Уверен, будем сотрудничать и дальше», — сказал мэр Евгений Наумов.
Таже главе Краснодара провели экскурсию по территории училища. Оно является одним из старейших и единственным по профилю подготовки военно-учебным заведением Министерства обороны РФ, выпускники которого обеспечивают безопасность информационных и телекоммуникационных систем органов военного управления, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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