Мэр Краснодара пообещал дорогу и автобус заброшенному застройщиком КП «Крепость»

Вопрос обеспеченности коттеджного поселка «Крепость» в Краснодаре дорогами и общественным транспортом стоит уже не первый год.

Коттеджный поселок находится в восточной части города за Плодородным и Краснодарским. Ранее жители рассказывали, что их дети, которые ходят в школу в поселке Плодородном, добираются к ней через непроходимое поле.

Мэр Краснодара Евгений Наумов проводит уже не первую встречу с жителям КП «Крепость».

«Все дороги, тротуары на территории поселка — это не муниципальная собственность. Общаемся с застройщиком, он готов и уже начал обновлять дорожное полотно. Тротуар на центральной улице обустроен, сейчас расширяют проезжую часть», — сообщил глава Краснодара.

При этом Наумов пообещал, что силами города «Крепость» соединят дорогой с поселком Плодородным уже к началу учебного года — к 1 сентября 2024 года. Дорогу оборудуют тротуаром и освещением на всем протяжении.

Кроме того, мэр рассказал, что город готов продлить маршрут автобуса №46 и пустить его по улице Новодмитриевской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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