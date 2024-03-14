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Мэр Краснодара подарил коляску многодетной семье, в которой родилась еще тройня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-podaril-kolyasku-mnogodetnoj-seme-v-kotoroj-rodilas-eshhe-trojnya
Видео t.me/emnaumov

Теперь в семье Марановых воспитывают шесть детей. Родители узнали, что ждут тройню, когда уже имели троих детей.

Младшим детям исполнился месяц. С рождением тройни семью Марановых лично поздравил мэр Краснодара Евгений Наумов. Власти города подарили многодетным родителям специальную трехместную коляску.

«Даже не представляю, какой это труд и ответственность, но уверен, что это точно счастье. То, что они родились в Год семьи — символично», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Читайте также: в Краснодарском крае наметилась тенденция на многодетность. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

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