Мэр Краснодара подарил коляску многодетной семье, в которой родилась еще тройня

Теперь в семье Марановых воспитывают шесть детей. Родители узнали, что ждут тройню, когда уже имели троих детей.

Младшим детям исполнился месяц. С рождением тройни семью Марановых лично поздравил мэр Краснодара Евгений Наумов. Власти города подарили многодетным родителям специальную трехместную коляску.

«Даже не представляю, какой это труд и ответственность, но уверен, что это точно счастье. То, что они родились в Год семьи — символично», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

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