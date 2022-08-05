Мэр Краснодара назвал появление Музыкального микрорайона парадоксом

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Для того, чтобы исключить ошибки, допущенные при строительстве некоторых микрорайонов города, теперь перед выдачей разрешения на строительство проект проходит двухстадийную проверку, сообщил глава краевого центра Андрей Алексеенко.

«Если говорить о Музыкальном микрорайоне — это вообще, скорее, такой парадокс, который мог появиться только в определенное время в определенном месте. Нельзя сказать, что такая застройка характерна для всего Краснодара. Это аномалия», — заявил Алексеенко.

Глава города подчеркнул, что со временем территорию Музыкального микрорайона обязательно приведут в порядок. Для этого некоторые земельные участки нужно перевести в муниципальную собственность.

«Мы построим постепенно в Музыкальном сети и все остальное. Но, повторюсь, этот микрорайон — яркий пример того, как не должно быть», — цитирует Алексеенко «Коммерсантъ-Кубань-Черноморье».

Музыкальный микрорайон появился более 10 лет назад между улиц Российской и Московской на территории, которая ранее использовалась для сельского хозяйства.

Сейчас в нем живут десятки тысяч человек. При этом в микрорайоне нет ни одного социального объекта, а дороги внутри Музыкального не заасфальтированы.

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