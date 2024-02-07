Мэр Краснодара назвал бардаком ситуацию с ямами на Рождественской набережной

Глава краевой столицы Евгений Наумов 7 февраля вместе с коллегами из мэрии посетил Юбилейный микрорайон и раскритиковал состояние набережной.

«Этот бардак наконец-то уже нужно устранить. Поручил главе Западного округа Николаю Бескровному решить вопрос с ямами на Рождественской набережной», — написал он в Telegram.

Мэр Краснодара отметил, что в прогулочной зоне у реки Кубань практически на всем протяжении дороги образовался обвал грунта. По его словам, здесь необходимо создать безопасную зону.

Наумов добавил, что на Рождественской набережной необходимо провести работы по берегоукреплению, однако это небыстрый процесс.

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