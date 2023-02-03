Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мэр Краснодара Евгений Наумов занял 2 место в медиарейтинге первых лиц ЮФО в январе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-evgenij-naumov-zanyal-2-mesto-v-mediarejtinge-pervyh-lits-yufo-v-yanvare
Мэр Краснодара Евгений Наумов занял 2 место в медиарейтинге первых лиц ЮФО в январе
Евгений Наумов. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг первых лиц столиц субъектов Южного федерального округа по количеству упоминаний в СМИ за январь 2023 года. В топ-3 рейтинга вошли главы Ростова-на-Дону, Краснодара и Астрахани.

Рейтинг составлен на основании количества упоминаний глав в СМИ.

Первое место с медиаиндексом 11 170,3 занял мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Второе место получил глава Краснодара Евгений Наумов. Его медиаиндекс составил 7 312,0. Закрыл тройку лидеров глава Астрахани Олег Полумордвинов с медиаиндексом 2 145,0.

Отмечается, что в СМИ чаще всего освещали планы Евгения Наумова по реконструкции кинотеатра «Аврора», возможные меры борьбы с незаконными свалками, расширение Западного обхода Краснодара и проверку санитарного состояния территорий под всеми мостами в городе.

Также в рейтинг вошла председатель гордумы Краснодара Вера Галушко. Она на шестой строчке с медиаиндексом 884,0.

Читайте также: глава Сочи занял 3 место в Национальном рейтинге мэров по итогам года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. После смерти супругов от отравления газом на Кубани возбудили дело против газовика
  5. В мессенджерах рассылают информацию о черной «Приоре», открывшей охоту на детей под Краснодаром
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях