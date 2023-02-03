Мэр Краснодара Евгений Наумов занял 2 место в медиарейтинге первых лиц ЮФО в январе
Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг первых лиц столиц субъектов Южного федерального округа по количеству упоминаний в СМИ за январь 2023 года. В топ-3 рейтинга вошли главы Ростова-на-Дону, Краснодара и Астрахани.
Рейтинг составлен на основании количества упоминаний глав в СМИ.
Первое место с медиаиндексом 11 170,3 занял мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Второе место получил глава Краснодара Евгений Наумов. Его медиаиндекс составил 7 312,0. Закрыл тройку лидеров глава Астрахани Олег Полумордвинов с медиаиндексом 2 145,0.
Отмечается, что в СМИ чаще всего освещали планы Евгения Наумова по реконструкции кинотеатра «Аврора», возможные меры борьбы с незаконными свалками, расширение Западного обхода Краснодара и проверку санитарного состояния территорий под всеми мостами в городе.
Также в рейтинг вошла председатель гордумы Краснодара Вера Галушко. Она на шестой строчке с медиаиндексом 884,0.
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