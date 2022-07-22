Мэр Краснодара Андрей Алексеенко встретился с участниками смены медиалагеря

Видео канала «Кубань 24»

Смена, в рамках которой 12 ребят из разных школ краевой столицы обучались журналистике, только что завершилась. Полученные знания юнкоры тут же смогли применить на практике — взяли интервью у мэра.

По словам Андрея Алексеенко, чтобы управлять городом-миллионником приходится вставать в 5:00. Самое главное для градоначальника, отметил мэр, следить за тем, чтобы мегаполис развивался, а все проблемы решались своевременно.

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