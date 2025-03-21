Мэр Анапы Василий Швец отчитался об итогах работы за 2024 год

Открытая сессия Совета Анапы прошла 21 марта в Городском театре. В ней приняли участие первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«В конце года наш край столкнулся с серьезной проблемой — утечкой нефтепродуктов в акваторию Черного моря и загрязнению береговой линии. Наша главная задача на сегодняшний день — как можно быстрее устранить последствия разлива нефтепродуктов, чтобы обеспечить успешное проведение курортного сезона на главном детском курорте страны», — сказал Игорь Галась.

Говоря об итогах работы за 2024 год, вице-губернатор Кубани отметил, что Анапа получила около 9,5 млрд рублей на реализацию госпрограмм. За пять лет объем финансирования составил 23,5 млрд рублей. В этом году по 14 госпрограммам городу направят порядка 17 млрд рублей.

По словам Галася, вклад Анапы в базовые отрасли экономики края в прошлом году составил 3,4%, или 243 млрд рублей. За пять лет этот показатель вырос на 1%. Высокие темпы роста продемонстрировали все сферы. К примеру, строительство — в семь раз, сельское хозяйство — на 53%, курортно-туристическая отрасль — на 33,2%.

По социально-экономическому развитию Анапа занимает 8-е место в Краснодарском крае.

Мэр Анапы Василий Швец отметил, что курорт вновь занял одно из первых мест в регионе по благоприятному инвестиционному и деловому климату. Инвестпортфель города включает 60 проектов общей стоимостью 600 млрд рублей. Их реализация позволит создать около 25 тыс. новых рабочих мест.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Анапе провели работу по систематизации градостроительной документации. В городе утвердили новый генплан, правила землепользования и застройки, местные нормы градостроительного проектирования. Анапа — первый муниципалитет в регионе, который успешно завершил этот этап, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Объем доходов города в 2024 году составил 12,5 млрд рублей. В прошлом году курорт принял 5,5 млн туристов, это на 10% больше, чем в 2023-м, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.