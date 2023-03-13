Мэр Анапы поручил завершить крупные дорожные работы в городе до 1 мая

Об этом глава Анапы Василий Швец заявил 13 марта во время рабочего совещания, которое прошло на базе МЦУ.

«Надо выстроить график крупных дорожных работ так, чтобы они были завершены до 1 мая, когда начнется курортный сезон», — сказал Швец.

Мэр Анапы подчеркнул, что работу по обновлению дорог в городе будут проводить на постоянной основе. В этом году выполнят проектно-изыскательские работы на 12 улицах: Садовой в Анапе, Черноморской в Анапской, Пионерской в Гостагаевской, Центральной в Супсехе и др. После завершения высокого сезона начнут проектные работы по модернизации Пионерского проспекта.

Кроме того, ДРСУ «Вираж» завершает подготовку к ремонту подъездной дороги к хутор Черному. Аналогичную работу планируют выполнить и в хуторе Просторном, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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