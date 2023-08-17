Меньше молока, фруктов и хлеба: количество употребляемых продуктов молодыми семьями сократилось в России

Потребление основных групп пищевых продуктов уменьшилось в диапазоне от −8% до −22% по сравнению с 2021 годом.

Больше всего сократилось употребление молока — на 22%, фруктов и масла — 19%. Меньше всего снизилось употребление рыбы и рыбных продуктов — на 17%, хлеба — 15%, сахара и кондитерских изделий — 14%. Минимальный показатель сокращения у картофеля — 8%, а также у овощей и бахчевых — 9%.

Эксперты считают, что причиной этому может быть экономия на продуктах. Также одной из возможных причин стал рост востребованности готовых блюд.

Как следует из данных Росстата, затраты молодых семей на продукты питания не снизились, несмотря на сокращение потребления еды, сообщает РБК.

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