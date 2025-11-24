Менеджер из Новороссийска похитил по поддельным чекам 3,3 млн рублей

Сотрудник коммерческой фирмы в течение нескольких лет предоставлял в бухгалтерию поддельные чеки о покупке пластиковых тар для предприятия.

По данным полиции, мужчина предъявлял чеки с завышенной стоимостью и количеством товара. При этом часть товара он не покупал. В общей сложности ущерб от его действий составит 3,3 млн рублей. Деньги мужчина потратил.

В отношении 60-летнего жителя Новороссийска возбудили уголовное дело. В настоящее время материалы направили в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

