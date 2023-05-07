Мемориал погибшим в годы войны морским пехотинцам открыли в Новороссийске

Мемориал с именами бойцов 142 отдельного батальона 255 бригады морской пехоты Черноморского флота, героически сражавшихся с нацистами, установили на высоте 503,5 горы Лысая.

На этой высоте со 2 по 8 сентября 1942 года в боях на подступах к городу-герою Новороссийску погибли 135 краснофлотцев.

По словам вице-губернатора Кубани Краснодарского края Александра Власова, с 2006 года поисковики обнаружили на месте боев останки более 60 морских пехотинцев.

«В их числе командир роты лейтенант Василий Паков, личность которого установили по солдатскому медальону. Всего же, по данным архивных документов Минобороны РФ, на высоте на высоте 503,5 погибли и пропали без вести более 150 бойцов», — сообщил замглавы региона.

Во время открытия мемориала присутствующим показали военно-историческую реконструкцию сентябрьского боя 1942 года за взятие высоты, которую подготовили участники Анапской поисковой организации «Черномор» и делегаций из Краснодара, Абинска, Белореченска, Новороссийска и Динского района. Также провели митинг с возложением цветов к мемориалу.

Памятник разработали, изготовили и установили активисты Ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» и Краснодарской краевой поисковой организации «Кубанский плацдарм» при поддержке АО «Черномортранснефть», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.