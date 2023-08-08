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Мемориал «Малая земля» в Новороссийске закрыли на четыре дня из-за реставрации

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/memorial-malaya-zemlya-v-novorossijske-zakryli-na-chetyre-dnya-iz-za-restavratsii
Мемориал «Малая земля» в Новороссийске закрыли на четыре дня из-за реставрации
Фото t.me/novomuseum

Об этом 8 августа сообщили в местном историческом музее-заповеднике.

«В связи с ремонтными работами ансамбль «Малая земля» будет закрыт с 8 по 11 августа включительно. Информация обо всех изменениях будет размещаться дополнительно», — сообщила пресс-служба Новороссийского исторического музея-заповедника в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первые противоаварийные работы на памятнике «Малая земля» стартовали в конце апреля. О реконструкции памятника заговорили еще в 2019 году. На выполнение первоочередных противоаварийных работ на объекте направили 390 тыс. рублей.

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