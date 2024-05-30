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Медосмотр прошел 500-летний дуб-великан в Туапсинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/medosmotr-proshel-500-letnij-dub-velikan-v-tuapsinskom-rajone
Медосмотр прошел 500-летний дуб-великан в Туапсинском районе
Фото tuapsevesti.ru

Дуб в селе Агой, возраст которого составляет 500 лет, осмотрели специалисты по лечению крупных растений.

Ученые-арбористы взяли пробы, чтобы определить состояние дерева. Результаты будут известны в июне.

Предварительный осмотр выявил, что дуб-великан находится в ослабленном состоянии, а также присутствуют признаки бактериальной водянки. Последнее, по словам ученых, не страшно. Также дубу необходимо провести редукцию кроны, улучшить проветривание и удалить сухие ветви, пишет газета «Туапсинские вести».

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