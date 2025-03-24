Медаль Алины Загитовой появилась на «Аллее славы» курорта «Роза хутор»

Именную медаль Алины Загитовой открыли на спортивной «Аллее славы» «Роза Хутор» на Набережной Лаванды. Олимпийская чемпионка — единственная в истории страны в одиночном катании, кто завоевал все титулы мировой арены фигурного катания. День открытия медали стал для Алины знаковым.

Ровно шесть лет назад фигуристка выиграла медаль на чемпионате мира и завоевала, как выразилась спортсменка, «Большой шлем» в фигурном катании. Сегодня медаль на «Аллее славы» в копилке Алины Загитовой еще одно свидетельство триумфов всего российского спорта.



«Вы знаете, тут все еще присутствует олимпийский дух. Это безумная радость, что мою победу помнят, ценят. Эта олимпийская медаль для меня радость, еще и наряду с такими величайшими спортсменами. Мне безумно приятно», — поделилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Медали атлетов на «Роза Хутор» — как напоминание о достижениях, когда в 2014 году здесь были разыграны первые комплекты наград, а сам курорт стал крупнейшим олимпийским объектом Зимних игр.

«С Олимпиады и по сегодняшний день мы большое внимание уделяем спорту. У нас проходили этапы Кубка мира, практически ежегодно проходят чемпионаты страны по горным лыжам, поэтому олимпийские традиции мы поддерживаем», — отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Медалей в честь великих отечественных спортсменов будет больше. Курорт «Роза Хутор» планирует и дальше их устанавливать. Скульптор «Аллеи славы» вдохновлен идей создания ее вдоль реки.

«Мне нравится это решение. Медали могут быть частью ограды, за которой бушует горная река», — отметил скульптор, художник, автор «Алееи славы» на курорте «Роза хутор» Филипп Рукавишников.

«Медаль Алины Загитовой стала 28 на «Аллее». Чтобы побольше узнать о спортсменке, может навести камеру на QR-код. Появится вся информация об олимпийской чемпионке», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Проценко.

Для дизайна медали Алины Загитовой выбрали изображение фигуристки на Зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Тогда спортсменку назвали «Красная балерина».

«Вы знаете, Алина амбассадор фигурного катания в стране. Ее график плотный, а она нашла время, чтобы приехать сюда. Она активно культивирует фигурное катание в массы. Она кумир молодежи», — подчеркнул руководитель региональной общественной организации «Олимпийский совет Удмуртской Республики» Дмитрий Лукин.

Кумир миллионов детей провела мастер-класс для воспитанников сочинской школы фигурного катания. Четырехлетняя Стеша прокатилась на льду с чемпионкой за руку — навсегда запомнит, как и ее мама.

«Очень почетно. У меня дочка вчера вечером перед сном сказала, что мы увидим самую лучшую фигуристку мира», — поделилась жительница Сочи Виолетта Хлиян.

Не только увидели, но и получили лично автограф, который «Красная балерина» оставила и для всей редакции «Фактов».

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