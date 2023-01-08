МЧС России: новая система расчета увеличила ежегодную сумму ущерба от пожаров в 5 раз

Новая методика позволит оценить близкую к реальной величину материального ущерба от пожаров. Она не имеет аналогов в мировой практике. Сейчас система внедряется путем цифровизации.

По словам Еникеева, средний ежегодный ущерб от пожаров в зданиях и сооружениях составляет не менее 14 млрд рублей, но в реальности он выше в 5 раз и достигает 70 млрд рублей.

Необходимость разработки заключается в том, что в России около 80% пожаров оцениваются как безущербные — дознавателям госпожнадзора не поступают соответствующие документы. Кроме того, часто информация о реальном ущербе не соответствует зарегистрированной в документах.

Методика будет оценивать прямой ущерб, который не учитывает финансовые затраты на тушение и аварийно-спасательные работы, сообщает RT.

Читайте также: в краевом управлении МЧС кубанцев предупредили о возможных пожарах из-за холодов.