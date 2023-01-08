МЧС России: новая система расчета увеличила ежегодную сумму ущерба от пожаров в 5 раз
Специалисты ведомства разработали новую систему расчета ущерба от пожаров. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Новая методика позволит оценить близкую к реальной величину материального ущерба от пожаров. Она не имеет аналогов в мировой практике. Сейчас система внедряется путем цифровизации.
По словам Еникеева, средний ежегодный ущерб от пожаров в зданиях и сооружениях составляет не менее 14 млрд рублей, но в реальности он выше в 5 раз и достигает 70 млрд рублей.
Необходимость разработки заключается в том, что в России около 80% пожаров оцениваются как безущербные — дознавателям госпожнадзора не поступают соответствующие документы. Кроме того, часто информация о реальном ущербе не соответствует зарегистрированной в документах.
Методика будет оценивать прямой ущерб, который не учитывает финансовые затраты на тушение и аварийно-спасательные работы, сообщает RT.
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