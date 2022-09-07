Материнский капитал и налоговый вычет: как можно сэкономить на платном обучении в вузе

Видео канала «Кубань 24»

В 2022 году многие высшие и средние специальные учебные заведения повысили стоимость услуг. Однако за образование можно платить меньше или вообще этого не делать.

Сэкономить можно с помощью налогового вычета. За каждый год обучения можно вернуть 13% от уплаченной суммы. Однако здесь есть лимиты — 50 тыс. рублей на одного ребенка и 120 тыс., когда платно учатся несколько детей. Максимальный кешбэк в первом случае составит 6,5 тыс., во втором — вернут около 16 тыс. рублей. При этом обучение студента должно быть оплачено из официальной зарплаты.

При оплате своего обучения возрастных ограничений нет. Но если вы перечисляете деньги за учебу ребенка или другого родственника, есть обязательное условие для получения налогового вычета — студент не должен быть старше 24 лет. Договор в этом случае заполняется одним из родителей.

Переход на бюджетное обучение — еще один способ сэкономить. Для перевода студент должен окончить учебный год с отметками «хорошо» и «отлично» и не иметь никаких задолженностей. Однако это действует только при наличии в вузе свободных мест.

Перевестись на бесплатное обучение можно и по семейным обстоятельствам. В первую очередь это касается детей-сирот, студентов, утративших родителя в период учебы, или молодых матерей.

Дополнительным бонусом для студентов стала возможность оплачивать обучение в вузе или ссузе — с помощью материнского капитала. Стоит отметить, что в этом случае учебное заведение должно иметь лицензию и находиться на территории России. Подать заявление для оплаты таким способом можно через сайт «Госуслуги», Пенсионный фонд или МФЦ.