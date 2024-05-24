Матч сезона «Краснодар» — «Динамо» бесплатно покажут в амфитеатре парка

Решающий матч сезона Российской премьер-лиге 2023/24 пройдет 25 мая в 16:30 на стадионе «Краснодар».

В связи с тем, что все матчи 30 тура РПЛ пройдут в один день и в одно время, телеканал «Матч ТВ» не будет показывать игру в прямом эфире. Прямую трансляцию организуют на одном из платных каналов холдинга «Газпром Медиа».

Посмотреть самый важный матч в истории ФК «Краснодар» бесплатно в прямом эфире можно будет в амфитеатре парка около стадиона.

«Отличная погода — признак того, что мы встретимся в амфитеатре на выходных», — говорится в Telegram-канале парка «Краснодар».

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